Die chinesischen Aktien hätten am Freitag wiederum von positiven Signalen beim bislang ungeklärten Handelsstreit zwischen den USA und China profitiert, wobei der CHNComp seine gesamten Verluste der vergangenen Woche wieder habe zurückgewinnen können. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua habe heute von einem Telefonat zwischen Chinas Vizepräsident Liu He und den US-Handelsvertretern Steven Mnuchin und Robert Lighthizer sowie Fortschritten bei den aktuellen Verhandlungen berichtet. Ausschlaggebend für ein verbessertes Stimmungsbild sei zudem die Ankündigung von Steuersenkungen vom chinesischen Premierminister Li Keqiang gewesen.



Des Weiteren sei das gestrige positive Ergebnis der von Theresa May versprochenen Abstimmung zur Verlängerung von Artikel 50 hervorzuheben. Das britische Parlament habe mit 412 zu 202 Stimmen für eine Verschiebung des Brexit-Termins gestimmt. Die Premierministerin habe dadurch zwar etwas Zeit gewinnen können, aber das Grundproblem hinsichtlich eines neuen Plans bleibe bestehen, zumindest nachdem der mit der EU ausgehandelte Deal bereits zweimal abgelehnt worden sei.



Dennoch seien die GBP-Händler nach den drei wichtigen Abstimmungen in dieser Woche wieder deutlich optimistischer eingestellt. Die große Frage sei nun, in welchem Umfang eine Verschiebung erfolge. Wenn das Abkommen nächsten Woche im Parlament verabschiedet werden sollte, würde es zu einer "kurzen" Verschiebung von zwei bis drei Monaten kommen. Ansonsten könnte der Brexit-Prozess weiter nach hinten ausgezögert werden, entscheidend werde ebenfalls die anonyme Abstimmung zur Gewährung einer Verlängerung der einzelnen EU-Mitglieder beim EU-Gipfel sein, der bereits Ende nächster Woche stattfinde. Die EU-Politiker hätten bereits angekündigt, dass gute Gründe für eine Verschiebung notwendig seien. Beim GBP/USD (ISIN GB0031973075/ WKN 720088) sei es am Donnerstag im Vergleich zur bisherigen Woche recht ruhig geblieben. Das Paar habe am Ende des Handelstages einen überschaubaren Verlust verbucht und notiere heute Morgen bei 1,3230.



Für den DE30 scheinen die Jahreshochs sowie der auf dieses Niveau fallende 200er EMA trotz der Bemühungen der Bullen unüberwindbar zu sein, so die Experten von XTB. Nach ersten Anstiegen während der Asien-Sitzung sei kurz nach der europäischen Eröffnung wieder eine leichte Abwärtstendenz zu erkennen. Ein Befreiungsschlag über die genannten Hürden zum Ende der Handelswoche wäre wünschenswert, derzeit scheinen sich diese jedoch zu festigen, so die Experten von XTB.



15.03.2019







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die drei großen US-Aktienindices stoppten ihre seit Anfang der Woche zu beobachtenden Anstiege und schlossen am Donnerstag flach, so die Experten von XTB.Die Nachricht, dass ein Trump-Xi-Treffen nicht Ende diesen Monats stattfinden werde, habe der Käuferseite einen Dämpfer versetzt und dafür gesorgt, dass der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) die Widerstandszone um die 2.820 Punkte-Marke vorerst nicht habe überwinden können."Wir befinden uns an einem Punkt im Technologiezyklus, an dem Investoren beginnen, reine Impulsinvestoren zu werden. Du hast diese Vorstellung, wo die Leute glauben, dass Tech-Werte nicht mehr zyklisch sind. Es ist etwas Neues. Es ist etwas anderes. Und das klingt ein wenig nach März 2000", habe der berühmte Investor Richard Bernstein diese Woche bei CNBC gesagt. Einige Monate vor dem Platzen der Dotcom-Blase habe Bernstein vor einer Überbewertung des Tech-Sektors gewarnt. Das heiße nicht, dass sich ein solchen Szenario wiederhole, aber in einem Umfeld eines sich verlangsamenden Wachstums könnte die sensible Technologiebranche einem erhöhten Abwärtsrisiko ausgesetzt sein. Entscheidend sei, wie stark sich dies in den nächsten Quartalsberichten auf die Ertragslage der Unternehmen auswirke.