An den asiatischen Börsen würden sich die Anleger am heutigen Morgen wesentlich kauffreudiger zeigen. Zum einen habe die chinesische Regierung ihre Pläne für weitere Steuersenkungen unterstrichen, was die Hoffnung auf eine Dämpfung des Konjunkturwachstumsabschwungs geschürt habe, zum anderen würden sich Marktteilnehmer in Japan Hinweise auf eine potenzielle Lockerung der Notenbank beim Weg zum Inflationsziel von 2% erhoffen.



Der Ölmarkt habe sich zweigeteilt gezeigt. Während die Sorte WTI aufgrund niedrigerer US-Ölvorräte zugelegt habe, hätten die Sorgen um das Handelsabkommen den Preis der Sorte Brent gedrückt. Der Goldpreis hingegen sei wieder knapp unter die USD-1.300-Marke gefallen.



Für Europa würden die vorbörslichen Leitindikatoren auf einen unveränderten Start in den Handelstag hindeuten. (15.03.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag sah die wichtigsten Indices der Wall Street zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her pendeln, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) leicht im Plus geschlossen habe, hätten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) den Tag schwächer beendet. Grund dafür gewesen seien unter anderem Sorgen um eine negative Überraschung bei der Lösung des Handelsstreits, die vom Markt bereits größten Teils positiv eingepreist sein dürfte, nachdem Gerüchte aufgekommen seien, eine Einigung würde doch nicht bereits diesen Monat kommen. Minimal schwächer als vom Markt erwartete Konjunkturdaten dürften sich kaum auf das Gemüt der Anleger ausgewirkt haben.