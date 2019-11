Wien (www.aktiencheck.de) - Beflügelt von dem anhaltenden Optimismus über ein Näherrücken des Phase-1-Deals im Handelsstreit zwischen China und den USA kletterten die wichtigsten Indices der Wall Street gestern teilweise erneut zu Allzeithöchstständen und schlossen allesamt fester, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Angetrieben worden sei diese Kauflaune einerseits von dem Versprechen der chinesischen Seite, in Zukunft strenger gegen den Diebstahl geistigen Eigentums durch chinesische Unternehmen vorzugehen (einer der Kernpunkte der Verhandlungen), was an erster Stelle den IT-Sektor in den USA deutlich angetrieben habe, andererseits dürften die aktuellem M&A-Aktivitäten ebenfalls positiv vom Markt aufgenommen worden sein. Während sich die gute Stimmung zunächst an den asiatischen Börsen fortgesetzt habe, sei im Laufe des heutigen Morgens etwas an Schwung verloren gegangen, was mitunter am Sonderfaktor Hongkong liegen dürfte. Dennoch hätten die Märkte großteils zulegen können.



Die Entspannung im Handelsstreit habe den Goldpreis belastet und Öl habe sich insgesamt kaum verändert gezeigt. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren ein leicht freundlicheres Bild für den Start in den heutigen Handelstag zeichnen. (26.11.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >