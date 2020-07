Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) habe wegen der Corona-Krise innerhalb von drei Monaten fast 2 Mrd. EUR verbrannt. Der Autozulieferer hoffe aber, den Zahlungsabfluss aus dem operativen Geschäft von 1,8 Mrd. EUR von April bis Juni in den nächsten Monaten zum Teil wieder wettzumachen, wenn die Umsätze sich stabilisieren würden. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Steuern und Zinsen habe vorläufigen Zahlen zufolge bei 636 Mio. EUR gelegen.



Die Corona-Krise habe Bremsspuren im Zwischenergebnis der Großbank UBS (ISIN CH0244767585/ WKN A12DFH) hinterlassen. Die Vorsorge für Kreditausfälle habe im zweiten Quartal 2020 für einen Gewinnrückgang um 11% auf 1,23 Mrd. USD gesorgt. Dennoch habe die Bank besser abgeschlossen als von Analysten erwartet.



Die Corona-Krise habe der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) bisher weniger anhaben können als befürchtet. Die harte Kernkapitalquote (CET1) habe zum Ende des zweiten Quartals mit 13,3% sogar über den 12,8% gelegen, die Deutschlands größtes Geldhaus Ende März ausgewiesen habe. Grund für den dickeren Kapitalpuffer sei ein gesunkenes Kreditvolumen.



Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663) habe infolge der weltweiten Schließungen von Restaurants, Theatern und Sportstätten in Q2 einen Geschäftseinbruch verbucht. Die Erlöse seien um 28,5% auf 7,15 Mrd. USD gesunken. Der Nettogewinn sei auf 1,78 (Vorjahr: 2,61) Mrd. USD zurückgegangen. Wegen der Unsicherheiten über den Fortgang der Pandemie habe der Vorstand keine detaillierte Jahresprognose gewagt.



Die Einigung auf dem EU-Gipfel auf ein Corona-Hilfspaket habe dem Euro Auftrieb gegeben. Die Gemeinschaftswährung habe den höchsten Stand seit Anfang 2019 erreicht und notiere deutlich über 1,15 USD.



Die Ölpreise hätten von den Kursverlusten des USD und einem gewachsenen Konjunkturoptimismus profitiert. Gold habe weiter angezogen. (22.07.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Während die Einigung der EU auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte am Rentenmarkt nahezu verpuffte, sorgte diese am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,96%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,43%) für Erleichterung und anziehende Kurse, so die Analysten der Nord LB.Selbst ein stärker werdender EUR habe daran nichts zu ändern vermocht.Die Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,6%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,2%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,8%) habe gestern eine Achterbahnfahrt erlebt und uneinheitlich geschlossen. Der Anstieg der Ölpreise habe Energiewerte wie Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) und Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) mit einem Plus von rund 7 bzw. 5% beflügelt.