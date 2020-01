Erstens: Das Rennen werde knapper als erwartet. Aktuell scheine der Wettlauf um die Präsidentschaft für viele Investoren in Deutschland und Europa schon ausgemacht. Wo auch immer man frage, rechne eine große Mehrheit mit einer Wiederwahl Donald Trumps. Doch in den USA selbst sei das Bild weniger klar. Sowohl Umfragen als auch die Quoten der Buchmacher würden die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl Trumps nur auf rund 50 Prozent taxieren. Eine sichere Wette sehe anders aus. Das knappe Rennen dürfte immer wieder für Überraschungen und damit für Schwankungen an den Märkten sorgen.



Zweitens: Kein Kandidat überzeuge die Märkte wirklich. Trump stehe für schuldenfinanzierte Steuererleichterungen und eine Politik, die am Wachstum der US-Wirtschaft orientiert sei - zudem möge ihn die Mehrheit der Amerikaner nicht, wie seine Zustimmungswerte zeigen würden. Demgegenüber wollten die demokratischen Kandidaten Steuern erhöhen. Allerdings dürften sich mit einem Demokraten im Amt die Beziehungen zu Europa verbessern. Auch würde der Kommunikationsstil wohl weniger erratisch ausfallen und das Vertrauen in die US-Politik wieder zunehmen. Die China-Politik indes dürfte sich mit einem demokratischen Präsidenten inhaltlich dagegen kaum ändern.



Aller Unsicherheit durch die Wahlen zum Trotz habe die Wall Street in den zwölf Monaten vor US-Präsidentschaftswahlen unter dem Strich meist positiv performt - seit 1936 sei der Aktienmarkt in Wahljahren im Durchschnitt um rund zehn Prozent geklettert. Für die amerikanischen Börsen spreche zudem, dass die Konjunktur sich weiter robust zeige und die großen Tech-Giganten dem Wachstum weiteren Schub geben würden. Deswegen werde die Wall Street auch 2020 besser als die europäischen Aktienmärkte laufen. Der Aufwärtspfad sei vorgezeichnet. Allerdings würden die Präsidentschaftswahlen immer wieder für Unruhe und damit für Hindernisse auf diesem Weg sorgen. (28.01.2020/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Viele Anleger hoffen darauf, dass die Präsidentschaftswahl in den USA neue Impulse für weitere Kursgewinne an den Märkten bringen wird, so Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Blitzlicht".Denn in der Vergangenheit seien die US-Börsen in Wahljahren meist sehr gut gelaufen. Doch die Hoffnung auf einen geradlinigen Aufschwung sei trügerisch. Greil rechne im Wahljahr mit hoher Volatilität. Dafür gebe es zwei Gründe.