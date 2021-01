Wenn die Demokraten das Rennen um die Senatsmehrheit für sich entscheiden sollten, würden Anleger mit höheren fiskalischen Anreizen zur Stimulierung der Wirtschaft, aber auch mit höheren Steuern und mehr Regulierung rechnen. Wenn es aber den Republikanern gelingen sollte, mindestens einen der beiden Sitze zu gewinnen, könnten sie jede Initiative des gewählten Präsidenten Joe Biden blockieren, angefangen bei der Nominierung seines Kabinetts.



Mit Blick auf Einzelwerte stünden Analystenkommentare zu Technologiewerten im Fokus. So habe die Bank J.P. Morgan auf die hohe Bewertung der Aktien von Cree (ISIN US2254471012/ WKN 891466) hingewiesen. Im vorbörslichen US-Handel hätten die Anteilscheine des LED-Herstellers 2,6 Prozent verloren.



Die Bank Citigroup habe ihre Verkaufsempfehlung für die Papiere von Micron Technology (ISIN US5951121038/ WKN 869020) gestrichen und sie stattdessen zum Kauf empfohlen. Vorbörslich sei es für die Aktien des Halbleiterproduzenten um gut drei Prozent nach oben gegangen. Goldman Sachs sei bei dem Solarkonzern First Solar (ISIN US3364331070/ WKN A0LEKM) den umgekehrten Weg gegangen: Hier habe sie ihre Kaufempfehlung kassiert und nun zum Verkauf gerufen. Die Anteilscheine hätten vorbörslich rund fünf Prozent eingebüßt.



(Mit Material von dpa-AFX) (05.01.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Futures deuten auf eine relativ unverändert Eröffnung im US-Handel, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Fokus der Wall Street dürfte auf die entscheidenden Stichwahlen zum US-Senat in Georgia gerichtet sein. Am Montag hätten wichtige Indices wie der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) oder der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) nach anfänglichen Rekorden ihrem guten Lauf Tribut gezollt und jeweils mehr als 1 Prozent im Minus geschlossen.