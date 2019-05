Auch ein anhaltend rückläufiger Pkw-Absatz lasse Daimler nicht an den Jahreszielen rütteln. Die Jahresprognose werde bestätigt, habe Daimler mitgeteilt. Absatz, Umsatz und EBIT sollten in diesem Jahr leicht steigen. Nach dem verhaltenen Einstieg ins neue Jahr sollten Kostensenkungen helfen, die Ziele zu erreichen. "Alles steht auf dem Prüfstand: fixe und variable Kosten, Sach- und Personalkosten, Investitionsvorhaben, die Wertschöpfungstiefe und die Produktpalette", habe der scheidende Chef Zetsche gesagt.



Die sich mitten im Umbau befindliche britische Warenhauskette Marks & Spencer habe im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr beim Vorsteuerergebnis ein Minus von 9,9% auf 523,2 Mio. GBP hinnehmen müssen. Der Umsatz habe 10,377 Mrd. GBP erreicht, ein Minus von 3,0%. Sowohl bei Bekleidung als auch Lebensmitteln sei der Umsatz zurückgegangen, habe es geheißen.



Beim Euro habe es nur leichte Ausschläge gegeben. Per Saldo habe sich der Kurs in etwa auf Vortagesniveau gehalten. Das Britische Pfund habe wieder einmal unter den Brexit-Querelen gelitten.



Seit Wochenbeginn würden die Notierungen der Ölpreise im Trend nachgeben. So auch gestern: Eine schwächere Rohölnachfrage habe die Ölpreise in das negative Terrain gedrückt. Zusätzlich habe der überraschende Anstieg der US-Rohölvorräte belastet. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate sei in der Folge von 63,02 auf 61,42 Dollar gesunken.



Der Goldpreis sei erneut, oder vielmehr nicht, durch große Bewegung aufgefallen. Wie bereits am Vortag habe sich das glänzende Edelmetall nicht von den niedrigen Notierungen lösen können. Neben dem Euro sei das Gold eine der wenigen Positionen, die im bisherigen Jahresverlauf im Minus notieren würden. Ein Ende des schwächeren Trends sei nicht in Sicht. (23.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,21%, MDAX +0,03%, TecDAX +1,41%) am Nachmittag noch in der Verlustzone lag, gelang ihm zum Handelsende der Dreh ins positive Terrain, so die Analysten der Nord LB.An der Wall Street ( Dow Jones -0,4%, S&P-500 -0,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,5%) habe gestern die Nervosität überwogen. Der Zollstreit scheine sich zu verschärfen, nachdem einem weiteren chinesischen Unternehmen ähnliche US-Beschränkungen drohen würden wie Huawei. Im Fokus: QUALCOMM -10,9% (solle gegen Wettbewerbsregeln verstoßen haben) und Target +8% (habe mit Q1-Zahlen überzeugt).Der japanische Aktienmarkt notiere erneut leichter: 21.140,75 ( ISIN JP9010C00002 WKN A1RRF6 ). Commerzbank -Chef Zielke sei mit dem im vergangenen Jahr erreichten Gewinn von 865 Mio. EUR nicht zufrieden und wolle seine Strategie überprüfen und "nachschärfen". Im laufenden Jahr rechne Zielke mit einem leicht höheren Konzernergebnis als 2018. Er wolle auch für 2019 wieder eine Dividende zahlen.