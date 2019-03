Wien (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street ging es gestern u.a. dank eines niedrigen Anstiegs der Produzentenpreise, der Ablehnung eines harten Brexit im britischen Unterhaus und eines merklichen Anstiegs des Energiesektors aufwärts, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach dem gestrigen Anstieg gebe der Goldpreis im heutigen Frühhandel wieder einen Teil der Gewinne her, könne sich aber über der USD-1.300-Marke halten.Gemischt würden sich heute die asiatischen Aktienmärkte präsentieren. Auf die Stimmung würden die veröffentlichten chinesischen Wirtschaftsdaten (u.a. Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze) drücken, welche ins Bild einer sich abschwächenden Konjunktur passen würden. Ein Blick auf die Frühindikationen deute auf einen wenig veränderten Handelsstart an den europäischen Leitbörsen hin. (14.03.2019/ac/a/m)