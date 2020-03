Ein Grund für die Erholung: US-Präsident Donald Trump habe ein Maßnahmenpaket in Aussicht gestellt, um den wirtschaftlichen Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus entgegenzusteuern. Trump habe am Montag gesagt, die Regierung wolle mit dem Kongress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen reden.



Angedacht seien auch Hilfen für Menschen, die nach Stundenlohn bezahlt würden - für die also bei einem Arbeitsausfall wegen einer Erkrankung besondere Härten entstünden.



US-Finanzminister Steven Mnuchin habe versichert, man werde alle zur verfügenden Mittel einsetzen, um die amerikanische Wirtschaft vor den Folgen des Coronavirus zu bewahren. Die Lage sei nicht mit jener in der Finanzkrise vergleichbar, habe er gesagt und versichert, die USA hätten die widerstandsfähigste Wirtschaft der Welt.



Trotz der Erholungstendenzen sei die Unsicherheit an den Märkten weiterhin spürbar. Viele Anleger würden befürchten, dass die Maßnahmen von Regierungen und Notenbanken verpuffen würden und sich das Virus immer weiter ausbreitet und großen volkswirtschaftlichen Schaden anrichte, zum Beispiel eine Pleitewelle wegen der ausbleibenden Nachfrage. Angesichts dessen müssten Anleger damit rechnen, dass der Dow Jones sein Tief von Dezember 2018 bei 21.712 Stellen teste. Mit Neuinvestments sollte folglich noch gewartet werden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".



Der Dow Jones Industrial (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei im frühen Handel um 2,7 Prozent auf 24.502 Zähler geklettert. Damit habe der Leitindex einen kleinen Teil der Verluste vom Montag wieder aufgeholt.