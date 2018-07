Tradegate-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche. Walgreens Boots Alliance ist marktführend in den USA. Die Apotheken von Walgreens Boots Alliance verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika, Hygieneprodukte, Haushaltswaren, Getränke und Lebensmittel. Die Medikamente können sowohl im Laden als auch per Telefon, Internet oder Post erworben werden. Neben den Einzelhandelsfilialen gehören auch eigene Anlagen, Impfstellen, Spezialapotheken und Versandzentren zum Filialspektrum.



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Walgreens Boots Alliance-Aktie: Abwärtstrend weiter intakt - ChartanalyseWalgreens Boots Alliance (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) ist der größte Einzelhandelskonzern in der US-Drogeriebranche und seit Kurzem Dow Jones-Newcomer, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch der Aktienverlauf lasse seit 2015 sehr zu wünschen übrig, die Aktie habe von 97,30 US-Dollar zuletzt auf ein Verlaufstief von lediglich 59,07 US-Dollar und damit auf die Zwischentiefs aus Ende 2014 verloren. In den letzten Monaten habe sich der bis heute bestehende Abwärtstrend sogar noch beschleunigt und ein Ende scheine kaum in Sicht.Ende letzten Monats sei das Wertpapier sogar mit einem riesigen Gap-Down auf 60,00 US-Dollar runtergekracht, anschließend sei eine kleine Gegenbewegung technischer Natur gestartet. Eine signifikante Verbesserung des Kursverlaufs sei jedoch nicht erkennbar - ebenso fehle es an einem tragfähigen Boden im aktuellen Bereich. Das könnte der Aktie von Walgreens Boots Alliance noch beträchtlich schaden, wodurch Investoren möglicherweise über eine Positionierung auf der Unterseite besser aufgehoben seien.Ausgehend von der anhaltenden Schwäche des Wertpapieres könnten auf Sicht von einigen Tagen Abgaben zurück auf das Niveau von 59,07 US-Dollar abgeleitet werden. Darunter dürfte es mit den Notierungen weiter zu der Unterstützungszone aus 2006 bei grob 50,00 US-Dollar weiter abwärts gehen, dass Anleger für den Aufbau von kurz- sowie mittelfristigen Short-Positionen heranziehen könnten. Voraussetzung für ein Engagement sei allerdings ein Unterschreiten der aktuellen Jahrestiefs.