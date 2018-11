XETRA-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

83,69 EUR -1,43% (20.11.2018, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

83,68 EUR -0,66% (20.11.2018, 12:06)



NYSE-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

96,78 USD (19.11.2018)



ISIN Wal-Mart-Aktie:

US9311421039



WKN Wal-Mart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Wal-Mart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (20.11.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Die Q3-Zahlen (31.10.) seien insgesamt als sehr solide anzusehen und hätten u.a. beim organischen Wachstum des Segments Walmart U.S. (+3,4% y/y) und beim bereinigten EPS (1,08 (Vj.: 1,00) USD) die Analysten-Erwartungen (+2,8% y/y bzw. 1,04 USD je Aktie) übertroffen. Der Konzernumsatz (+1,4% y/y auf 124,89 Mrd. USD) habe im Rahmen seiner Prognose (126,41 Mrd. USD) gelegen. Für 2018/19 (31.01.) habe das Unternehmen den Ausblick für das bereinigte EPS (4,75 bis 4,85 (zuvor: 4,65 bis 4,80) USD) und für das organische Wachstum des Segments Walmart U.S. (mindestens: +3% y/y (zuvor: rund +3% y/y) erhöht, während der Ausblick für das berichtete EPS deutlich (2,26 bis 2,36 (zuvor: 2,65 bis 2,80) USD) gesenkt worden sei.Der Analyst senke seine Prognosen für 2018/19 (u.a. EPS berichtet: 2,34 (alt: 2,71) USD; EPS bereinigt: 4,84 (alt: 5,01) USD) und 2019/20 (u.a. EPS berichtet: 3,73 (alt: 4,13) USD; EPS bereinigt: 4,74 (alt: 5,15) USD). Vor allem in den USA rechne er mit einem Anhalten des starken Margendrucks, der sich durch steigende Löhne und Transportkosten sogar noch verschärfen könnte. Ferner würden die deutschen Discounter Aldi und Lidl wie auch Amazon.com neue Online-Angebote und eine Ausweitung ihres Lieferservice bei Lebensmitteln planen. Zudem belaste in 2018/19 und 2019/20 Flipkart die Ergebnisentwicklung von Wal-Mart.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ermittelt ein Kursziel von 101,00 USD und bestätigt sein "halten"-Votum für die Wal-Mart-Aktie. (Analyse vom 20.11.2018)Börsenplätze Wal-Mart-Aktie: