XETRA-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

86,00 EUR +8,15% (16.08.2018, 15:56)



Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

87,11 EUR +9,52% (16.08.2018, 16:44)



NYSE-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

99,20 USD +9,95% (16.08.2018, 16:31)



ISIN Wal-Mart-Aktie:

US9311421039



WKN Wal-Mart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Wal-Mart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (16.08.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart: Long-Chancen überwiegen - ChartanalyseDie US-Einzelhandelskette Wal-Mart Stores (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) legt heute Quartalszahlen vor und dürfte für die eine oder andere Überraschung sorgen. Interessant gestaltet sich ebenfalls der Kursverlauf seit Januar dieses Jahres, der sehr stark an eine bestimmte charttechnische Formation ähnelt und man gespannt sein darf, wie sich der weitere Verlauf entwickelt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die letzten Jahre über präsentiere sich der Kursverlauf der Wal-Mart-Aktie zwischen den Marken von 56,30 und 90,97 US-Dollar relativ unspektakulär, seit Ende 2015 sei jedoch eine steigende Tendenz zu beobachten und habe den Wert dabei auf ein Verlaufshoch von 108,41 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres aufwärts gedrückt. Anschließend sei das Wertpapier jedoch wieder deutlich zurückgefallen und habe im Bereich der Horizontalunterstützung aus Mitte 2017 um 80,50 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt markiert. Dabei präsentiere sich der bisherige Verlauf aus diesem Jahr als so genannte Cup & Handle-Formation, die aber noch nicht fertiggestellt worden sei und sich aktuell im Aufbau befinde. Interessant werde noch zu sehen sein, ob der Widerstand bei 90,97 US-Dollar mit dem heute anstehenden Zahlenwerk im Rücken geknackt werden könne.Sollte sich reges Kaufinteresse nach der Zahlenvorlage in der Aktie von Wal-Mart abzeichnen, dürfte oberhalb von 91,00 US-Dollar eine weitere Erholungsbewegung zunächst in den Bereich von 95,00 US-Dollar folgen. Spätestens ab dem Niveau von 96,30 US-Dollar müssten jedoch wieder rückläufige Kursnotierungen angenommen werden.Bei einem Rückfall unter 89,00 US-Dollar hingegen sollte ein Rückfall zu erwarten sein, der an die erste Korrekturmarke von 87,49 US-Dollar führen könnte. In diesem Fall müssten aber anschließend noch weitere Abgaben auf das runde Niveau von 85,00 US-Dollar angenommen werden. Spätestens an 80,50 US-Dollar müsse die Aktie wieder zur Oberseite abdrehen, damit nicht der seit November 2015 bestehende Aufwärtstrend in Gefahr gerate. Das wird sich allerdings erst noch an gegebener Stelle zeigen müssen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.08.2018)Börsenplätze Wal-Mart-Aktie: