Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

82,60 EUR -0,52% (06.09.2018, 09:59)



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

83,02 EUR -0,04% (06.09.2018, 12:07)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

USD 96,62 +1,32% (05.09.2018, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (06.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Analyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) von 80 auf 85 USD.Wal-Mart habe den Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (Geschäftsjahresende 31.01.) auf vergleichbarer Basis um 3,8% auf 128 Mrd. USD gesteigert. Im für das Unternehmen bedeutenden US-amerikanischen Markt (rund 75% Umsatzanteil) sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,5% auf 86,6 Mrd. USD gestiegen. Damit sei Wal-Mart im letzten Quartal so stark gewachsen, wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Insbesondere der E-Commerce habe mit +40% sehr gute Zuwächse gezeigt, wenngleich das Volumen noch überschaubar sei. Nichtsdestotrotz scheine Wal-Mart im Wettbewerb zu Amazon.com aufzuholen. Aber auch die Marke Sam’s Club habe mit +5% den Umsatz wie in den letzten sechs Jahren nicht gesteigert.Das operative Ergebnis habe im zweiten Quartal leicht um 3,7% auf 5,8 Mrd. USD abgenommen. Das Nettoergebnis sei von einer Sonderabschreibung aus dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung am Geschäft in Brasilien (rund 4,8 Mrd. USD) belastet worden. Unter dem Strich sei daher ein Verlust von 861 Mio. USD (Vj. Gewinn von 2,9 Mrd. USD) ausgewiesen worden. Aufgrund des guten zweiten Quartals habe das Unternehmen den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018/19 angehoben und gehe nun beim Umsatzwachstum von einer Zunahme von rund 2% (ohne Währungseffekte, zuvor 1,5% bis 2,0%) aus. Die operative Marge solle nun bei 4,4% (zuvor 4,3% bis 4,4%) liegen und der bereinigte Gewinn je Aktie zwischen 4,90 und 5,05 USD (zuvor 4,75 bis 5,00 USD) liegen.Auf der Basis seine aktualisierten DCF-Modells errechnet Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW ,einen fairen Wert je Aktie von 95,40 Euro und bekräftigt seine Halteempfehlung für die Wal-Mart-Aktie mit einem neuen Kursziel von 95 USD (alt: 90 USD). Die größten Risiken sehe er in einem verstärkten Wettbewerbsdruck im Einzelhandelsgeschäft in den USA. (Analyse vom 06.09.2018)Börsenplätze Walmart-Aktie: