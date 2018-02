Börsenplätze Wal-Mart-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

76,84 EUR -0,30% (21.02.2018, 12:29)



Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

76,84 EUR +0,73% (21.02.2018, 12:42)



NYSE-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

94,11 USD -10,18% (20.02.2018, 22:00)



ISIN Wal-Mart-Aktie:

US9311421039



WKN Wal-Mart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Wal-Mart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.02.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Dow Jones habe 250 Punkte verloren. Ausgelöst worden sei der Abschlag von Wal-Mart. Wal-Mart habe die Zahlen für das 4. Quartal gemeldet. Beim Online-Handel - dem wichtigsten Wachstumstreiber momentan - sei das Wachstum zurückgegangen. In den Vorquartalen habe es im Jahresvergleich jeweils noch bei etwa 50% gelegen. Jetzt habe Wal-Mart nur 24% Umsatzsteigerung im Weihnachtsquartal melden können - das Ganze vor dem Hintergrund der Probleme im operativen Geschäft.Die Börse habe darauf sehr stark reagiert: Die Wal-Mart-Aktie sei um 10% eingebrochen. Laut dem Aktienprofi könnte das ein temporäres Problem sein. Die Wal-Mart-Aktie könnte vielleicht nochmals nachgeben und in Richtung der 200-Tage-Linie laufen.Man kann aber davon ausgehen, dass sich die Wal-Mart-Aktie wieder erholt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link