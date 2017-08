Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

67,15 EUR -0,47% (21.08.2017, 15:05)



NYSE-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

USD 79,31 -0,49% (21.08.2017, 22:01)



ISIN Wal-Mart-Aktie:

US9311421039



WKN Wal-Mart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Wal-Mart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.08.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) von 84 auf 86 USD.Die Zahlen für das zweite Quartal 2017/18 hätten mehrheitlich im Rahmen ihrer Erwartungen gelegen, so die Analystin in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der US-Konzern habe den Ausblick für das berichtete EPS in GJ 2017/18 nach unten revidiert. Cherdron habe ihre Prognosen angepasst. Positiv werte sie die erneut starke organische Umsatzentwicklung in den USA bzw. das hohe Wachstum im Online-Geschäft. Die erhöhten Investitionen in diesem Bereich seien ihrer Meinung nach auch auf die deutliche Ausweitung des (Online-)Lebensmittelgeschäfts von Amazon.com zurückzuführen. Dadurch nehme aber auch die Wettbewerbsintensität zu und es seien weitere Margenbelastungen zu erwarten.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Wal-Mart-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 84 auf 86 USD angehoben. (Analyse vom 21.08.2017)XETRA-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:67,52 EUR -0,85% (21.08.2017, 12:27)