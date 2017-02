Xetra-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (22.02.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Die Aktienanalystin von Independent Research, Laura Cherdron, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Der Einzelhandelskonzern habe mit den Q4-Zahlen des Geschäftsjahres 2016/17 (31.01.) sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT die Analystenprognosen verfehlt. Das organische Umsatzwachstum bei Wal-mart U.S. habe sich überraschend stark gezeigt. Ergebnisseitig hätten erneut höhere operative Aufwendungen die EBIT-Margenentwicklung belastet. Das berichtete EPS sei trotz eines Verlustes aus nicht-fortgeführten Immobilienaktivitäten erwartungsgemäß ausgefallen. Der Konzern erwarte für 2017/18 ein berichtetes EPS bei 4,20 bis 4,40 USD.Als positiv erachte Cherdron die organische Umsatzentwicklung in den USA sowie das Wachstum im E-Commerce-Bereich (USA: +36% y/y u.a. bedingt durch Zukäufe; US-E-Commerce 2016/17: +1%). Allerdings stünden ihrer Ansicht nach der anhaltende Margen- (u.a. Investitionen in Löhne, Filialen) und Preisdruck (Konkurrenz durch Discounter) einem deutlichen Kursanstieg entgegen.Börsenplätze Wal-Mart-Aktie: