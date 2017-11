Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.11.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Die Q3-Zahlen hätten beim berichteten Umsatz im Rahmen der Erwartungen gelegen (122,14 (Vj.: 117,18) Mrd. USD), hätten diese aber beim organischen Wachstum bei Walmart U.S. deutlich übertroffen. Hier hätten sich ein starkes Lebensmittel- und E-Commerce-Geschäft und positive Einmaleffekte durch Hurrikans gezeigt. Ergebnisseitig habe dagegen das berichtete EBIT (4,76 (Vj.: 5,19) Mrd. USD; höhere operative Aufwendungen) sowie das berichtete Nettoergebnis enttäuscht, wohingegen das bereinigte EPS die Erwartungen übertroffen habe (1,00 (Vj.: 0,98) USD). Entsprechend habe Wal-Mart den Ausblick für 2017/18 (31.01.) für das bereinigte EPS angehoben (4,38 bis 4,46 (alt: 4,30 bis 4,40) USD) und für das berichtete EPS reduziert (3,84 bis 3,92 (alt: 4,18 bis 4,28) USD). Die Analystin habe seine Prognosen angepasst (u.a. berichtetes EPS 2017/18e: 3,91 (alt: 4,25) USD).Das Wertpapier habe am Berichtstag mit einem deutlichen Kursanstieg reagiert und dabei ein neues Allzeithoch erreicht, was auf die erfreuliche Entwicklung im US-Markt zurückzuführen sei. Kritisch sehe die Analystin jedoch die durchwachsenen Ergebniszahlen und den teilweise gesenkten Ausblick. Darüber hinaus würden die Verbesserungen auf dem US-Markt wegen der hohen Wettbewerbsintensität als nicht nachhaltig werten.Börsenplätze Wal-Mart-Aktie: