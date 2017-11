Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (24.11.2017/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Der Kampf um die Vorherrschaft im Handel tobe. Für viele stehe fest: Amazon.com werde die Konkurrenten zerstören. Am Ende werde nur das Bezos-Imperium überleben. Der US-Handelskonzern Wal-Mart wehre sich aber und setze u.a. auf Online und auf Delivery. Dabei setze Wal-Mart-Chef McMillon auf Kooperationen mit starken Partnern, z.B. mit Google.Wal-Mart sei zwar ein Riese, aber keiner von den ungelenken, trägen Geschöpfen, sondern ein gelenkiges Exemplar. Das honoriert der Markt: Die Wal-Mart-Aktie habe jüngst ein Rekordhoch markiert. Der jahrelange, zähe Seitwärtstrend sei Geschichte und die Zeichen stünden auf Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Gewinne laufen lassen, rät Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2017)