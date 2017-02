Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum.

New York (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Analyst Joe Agnese von CFRA Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Joe Agnese vom Investmenthaus CFRA Research für die Aktien des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin eine klare Kaufempfehlung aus.Wal-Mart Stores Inc. zeige dank der Preisreduzierungen ungeachtet der negativen Währungseffekte Verbesserungen bei den Umsatztrends.Die Analysten von CFRA Research erhöhen die EPS-Schätzung für das Fiskaljahr 2019 auf 4,55 USD.