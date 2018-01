Börsenplätze Wal-Mart-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

83,00 EUR -0,60% (11.01.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

83,00 EUR -0,30% (11.01.2018, 17:46)



NYSE-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

99,99 USD +0,32% (11.01.2018, 18:25)



ISIN Wal-Mart-Aktie:

US9311421039



WKN Wal-Mart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Wal-Mart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (11.01.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) zu verkaufen.Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes habe der Einzelhandel (ohne Tankstellen) in Deutschland von Januar bis November 2017 rund 4,5% mehr erlöst.In den USA habe der Einzelhandel (einschließlich Kraftstoffen) im November nach Angaben des Census Bureau nominal 5,7% mehr umgesetzt. Unverändert hätten Baumärkte (Baumaterialien und Gartenbedarf: +10,7%) sowie der Möbelhandel (+8,4%) das höchste Wachstum ausgewiesen. In Q3, für das detaillierte Zahlen vorgelegen hätten, habe die Dynamik des Internethandels wieder etwas abgenommen (+15,5%, Q2: +16,0%). Rund 9,1% aller Einzelhandelsumsätze seien damit online abgewickelt worden (Q3/2016: 8,2%). In Brasilien habe sich das Umsatzwachstum des Einzelhandels zwar deutlich abgeschwächt. Da die Lebensmittelpreise aber teilweise sogar zurückgegangen seien, dürfte real ein deutlicher Zuwachs verbucht worden sein.In China habe der Einzelhandel im November rund 10% mehr als im Vorjahr erlöst. Das Wachstum sei vor allem von kleineren Läden getragen worden, bei größeren Geschäften habe der Zuwachs bei 7,8% gelegen. Erneut hätten ländliche Gebiete (+11,7%) eine höhere Dynamik aufgewiesen als Stadtregionen (+9,9%). In den ersten elf Monaten des Jahres habe der Online-Handel 27,6% mehr erlöst und einen Anteil von 14,8% am Einzelhandel erreicht. Besonders starke Zuwächse hätten online Lebensmittel ausgewiesen (+29,4%), unterproportional sei Bekleidung gewachsen (+18,0%).Wal-Mart Stores habe in den USA einen Anstieg der onlinebasierten Umsätze um 50%, getrieben von akquirierten Internetgesellschaften gemeldet. Um dem Online-Geschäft stärker Rechnung zu tragen, werde der Konzern zum 1. Februar "Stores" aus dem Namen streichen und unter Walmart firmieren.Auf- und Ausbau internetbasierter Geschäfte dürften die Aufwandsrechnung bei vielen Firmen noch länger erheblich belasten. Trotzdem seien fast alle Gesellschaften im Sektor ein "Kauf", da ihre Expansionsstrategie (z.B. im Ausland wie bei Fielmann und Zalando) und die erfolgreiche Integration des Onlineauftritts überzeugen würden. Lediglich bei Wal-Mart Stores laute das Urteil des Analysten "verkaufen", da er für den amerikanischen Marktführer zunehmend Margendruck aus der Expansion von Discountern (Aldi, Lidl) erwarte. Daher sei die Bewertung mit einem KGV 18/19e von über 21 im Branchenvergleich für einen Hypermarketbetreiber zu hoch. Das Sektor-Rating des Analysten laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Wal-Mart-Aktie mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel laute USD 51,00. (Analyse vom 10.01.2018)