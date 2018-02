Xetra-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

77,15 EUR +0,10% (21.02.2018, 14:46)



Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

77,20 EUR +1,20% (21.02.2018, 15:03)



NYSE-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

USD 95,02 +0,97% (21.02.2018, 15:13, vorbörslich)



ISIN Wal-Mart-Aktie:

US9311421039



WKN Wal-Mart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Wal-Mart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.02.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Investmentanalyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Wal-Mart habe den Umsatz im vierten Quartal um 4,1% auf 136,3 Mrd. USD gesteigert. Im bedeutenden US-amerikanischen Markt (rund 75% Umsatzanteil) sei der Umsatz um 3,4% auf 86,6 Mrd. EUR gestiegen. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis habe bei 2,6% und damit auf dem guten Niveau des dritten Quartals (2,7%) gelegen. Bei Sam's Club sei der Umsatz um 3,3% auf 15,5 Mrd. USD (auf vergleichbarer Basis +2,4%) gestiegen. Wal-Mart International habe um 6,7% auf 33,1 Mrd. USD zugenommenEnttäuschend hätten sich allerdings die E-Commerce-Umsätze mit einer Wachstumsrate von 23% entwickelt, die deutlich unter den Zuwachsraten der Vorquartale (z.B. +50% in Q3) gelegen habe. Eine weitere Enttäuschung habe die Entwicklung des operativen Ergebnisses dargestellt, das aufgrund von Restrukturierungsaufwendungen und zusätzlichen Abschreibungen im vierten Quartal um 28% auf 4,5 Mrd. USD eingebrochen sei. Das Nettoergebnis habe bei 2,2 Mrd. USD gelegen, was einem Rückgang um 42% entsprochen habe. Im Gesamtjahr habe das Unternehmen einen Umsatz von 500 Mrd. USD (+3,0%) und ein operatives Ergebnis von 20,4 Mrd. USD (-10,2%, operative Marge von 4,1%) erzielt.Der Ausblick für das neue Geschäftsjahr (Geschäftsjahresende 31.01.) erscheine vorsichtig. Der Umsatz solle in den USA und bei Sam's Club auf vergleichbarer Basis um mindestens 2% bzw. zwischen 3% und 4% zulegen. Insgesamt solle der Umsatz zwischen 1,5% und 2,0% steigen. Das E-Commerce-Wachstum solle in den USA bei rund 40% liegen und der Gewinn je Aktie zwischen 4,75 und 5,00 USD, was der Analyst als einen vorsichtigen Ausblick interpretiere. Auf der Basis seines aktualisierten Peergroup Vergleichs erscheine die Aktie bei einem Kursziel von 90 EUR (unverändert) fair bis teuer bewertet. Die größten Risiken sehe er in einem verstärkten Wettbewerbsdruck im Einzelhandelsgeschäft in den USA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wal-Mart-Aktie: