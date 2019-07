Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der dritte Countdown zum geplanten EU-Ausstieg des Vereinigten Königreichs verspricht nicht minder spannend zu werden als die ersten beiden: Sowohl die britische Regierung als auch die Europäische Union formieren sich gerade neu, so die Analysten der DekaBank.



Das britische Parlament sei immer noch tief gespalten bezüglich seiner Vorstellungen zum Brexit. Der Nachfolger von Theresa May, der am 23. Juli bekannt gegeben werde, habe weder Zeit noch Erfolgschancen für die angestrebten Nachverhandlungen des Austrittsabkommens. Beide Kandidaten für die May-Nachfolge - der Favorit Boris Johnson und auch Jeremy Hunt - wollten aber am 31. Oktober auf jeden Fall aus der Europäische Union austreten, notfalls auch ohne einen Deal. Damit sei die Wahrscheinlichkeit für einen No-Deal-Brexit im Vergleich zur Premierministerin May gestiegen. Allerdings dürfte das britische Parlament weiterhin vehement dagegen vorgehen. Hierbei gelte es, vor allem rechtzeitig die notwendigen Prozesse zu initiieren. Ansonsten drohe ein No-Deal-Ausritt als "politischer Unfall".



Aus heutiger Sicht scheine es kaum vorstellbar, dass die Brexit-Blockade bis zum Brexit-Termin am 31. Oktober gelöst werden könne. Die Analysten der DekaBank würden einer weiteren Brexit-Verschiebung die höchste Wahrscheinlichkeit beimessen. (19.07.2019/ac/a/m)



