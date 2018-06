BNY Mellon Investment Management prüfe daher zurzeit, wie belastbar seine Investmentpositionen in einem populistischen Umfeld seien, da ein Wahlsieg von AMLO offenbar bereits eingepreist sei. Zudem halte BNY Mellon Investment Management nach Möglichkeiten Ausschau, wie es die Volatilität in der Phase um den Wahltermin herum nutzen und eine Positionierung mit einem attraktiveren längerfristigen Anlagehorizont aufbauen könne.



Die wichtigste Botschaft laute: Kurzfristig könne man mit starker Volatilität rechnen, nicht zuletzt bei der Währung. Längerfristig zeichne sich Mexiko jedoch weiterhin durch einige sehr hochwertige Unternehmen aus. Ein deutlicher Rückgang der Bewertungen könnte sich als Einstiegspunkt erweisen - eine gewisse Kontinuität der Regierungspolitik vorausgesetzt.



Robert Simpson, Portfolio-Manager im Team für Schwellenländeranleihen bei Insight Investment - einer Boutique von BNY Mellon Investment Management, ergänze:



Der Markt scheine bereits akzeptiert zu haben, dass ein Präsidentschaftswahlsieg von AMLO nahezu beschlossene Sache sei. Offen bleibe allerdings das Ergebnis für den Kongress und ob es AMLOs Morena-Koalition gelingen werde, die Mehrheit zu gewinnen. Dies habe bisher als unwahrscheinlich gegolten, liege nach den aktuellen Umfragen jedoch eindeutig im Bereich des Möglichen. Damit würde eine neue politische Ära für Mexiko eingeläutet werden - erstmals hätte eine linke Partei bzw. Koalition die Oberhand gewonnen. Dies wiederum würde Fragen aufwerfen, wie sich eine Morena-Mehrheit an der Regierung verhalten könnte, wenn es um Angelegenheiten wie etwa die Verabschiedung des Haushalts ohne Opposition, die Änderung von Gesetzen zur Budgetverantwortung, ausländische Investitionen und andere Bereiche gehe.



Es sei also verständlich, dass die Anleger nervös beobachten würden, was ein Sieg von AMLO bzw. Morena bedeuten könnte. Dabei sei noch nicht einmal berücksichtigt, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn keine NAFTA-Einigung zustande käme. Davon abgesehen sei es wohl unwahrscheinlich, dass Morena eine "Super-Mehrheit" erreiche, die es ihm ermöglichen würde, die Verfassung zu ändern und kürzlich beschlossene Reformen im Energie- und Telekommunikationsbereich aufzuheben. Allerdings könnten Maßnahmen zur Verlangsamung ihrer Umsetzung getroffen werden.



Für die mexikanische Wirtschaft und Politik und das gesamte Investitionsklima sei dies ein kritischer Moment. Zwar habe sich AMLO Mühe gegeben, ausländische Investoren zu beruhigen, doch man werde erst nach einiger Zeit genau wissen, wie Mexiko als potenzielles Investitionsziel in Zukunft aussehen werde. (28.06.2018/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Am kommenden Sonntag, den 1. Juli, werden die Mexikaner zu den ersten Präsidentschaftswahlen seit sechs Jahren an die Urnen treten, so Sophia Whitbread, Portfolio-Managerin des BNY Mellon Global Emerging Markets Fund von Newton IM - einer Boutique von BNY Mellon Investment Management:Derzeit sehe es so aus, als würde Amtsinhaber Enrique Pena Nieto durch seinen Herausforderer Andres Manuel Lopez Obrador - kurz "AMLO" -, einen altgedienten Linken, abgelöst werden. AMLO führe eine populistische Wahlkampagne und konzentriere sich auf die Korruptionsbekämpfung.Aus Sicht der Märkte sei bedenklich, dass AMLO sich dafür ausgesprochen habe, die von Pena Nieto empfohlenen marktfreundlichen Reformen rückgängig zu machen. Dazu gehöre auch, die Ölindustrie wieder unter staatliche Kontrolle zu bringen und veraltete protektionistische Strukturen und breit gestreute Subventionen einzuführen. Als Bürgermeister von Mexiko-Stadt ab dem Jahr 2000 war AMLO dadurch populär geworden, dass er U-Bahn-Fahrpreise subventioniert, Stipendien für alleinerziehende Mütter vergeben, Rentner unterstützt und Schnellstraßen gebaut habe. Wie eine Präsidentschaft von AMLO konkret aussehen würde, sei allerdings noch fraglich: Immerhin habe er ein Team hoch qualifizierter Experten für sein Kabinett vorgestellt und den Wirtschaftsführern zugesagt, keine Enteignungen oder Verstaatlichungen vorzunehmen.