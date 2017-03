London (www.aktiencheck.de) - Es gab in den letzten Monaten bei Investoren die Tendenz, ein Einheitsmodell des Populismus für jedwedes Land mit einer bevorstehenden Wahl anzuwenden. Aber das Wahlergebnis in den Niederlanden zeigt, dass die reale Welt subtiler ist, so James Athey, Investment Manager bei Aberdeen Asset Management.



Die Klagen der Wähler des Mittleren Westens der USA seien nicht identisch mit jenen in Amsterdam. Man könne Trump nicht auf Wilders übertragen. Die Realität sei, dass Wilders Rhetorik deutlich stärker am rechten Rand angesiedelt und aggressiver gewesen sei als die von Trump - und das in einem Land, welches für seinen Liberalismus bekannt sei. Das schien die ganze Zeit schwer zusammen zu passen, so Athey. Darüber hinaus habe er in den Umfragen nie gut genug da gestanden, um wirklich eine Regierung bilden zu können.



Die Marktreaktion heute werde wie ein großer Seufzer der Erleichterung erscheinen. Aber der Experte denke nicht, dass dem Markt viel Zeit zum Verschnaufen bleiben werde, bevor die zugrundliegenden Ursachen für die weitverbreitete Unzufriedenheit wieder ins Blickfeld geraten würden. (16.03.2017/ac/a/m)





