"Eine Wahl in Europa ist heute nicht der Super Trigger für eine starke Börsenbewegung", so Uwe Zimmer, CEO von Fundamental Capital. Der Experte erwarte keine heftigen Reaktionen im Ausgang der Italienwahl. Nur bei einer völligen Überraschung könnten die Märkte - und dann auch nur kurz - reagieren. Abgesehen davon sei es auch wichtig, was denn die zukünftige Regierung vorhabe. Im Vorfeld habe sich die Italienische Börse kaum anders bewegt als der DAX. Eine Wahl in Europa sei heute nicht der Super Trigger für eine starke Börsenbewegung. Die Wähler würden sich nicht trauen, Veränderung zu wählen, weil sie Angst hätten. Also bleibe alles beim Alten. Was könne also die Börsen beeinflussen? Die Antwort komme sicher aus einer anderen Ecke: Die Zinsen würden steigen und das sei bekannt - also sei das nicht der mögliche schwarze Schwan, vor dem alle Angst hätten.



"Das Potenzial für eine Überraschung ist auf jeden Fall gegeben", so Markus Mitrovski, Head of Portfoliomanagement Renten bei AMF Capital AG. Aktuell gehe der Markt von keinem politisch bedingten Erdbeben an den Finanzmärkten aus. Der Renditespread zwischen Bundesanleihen und italienischen Staatsanleihen habe sich in dieser Woche sogar eingeengt. Sollten die Investoren auf dem falschen Fuß erwischt werden und die Fünf-Sterne-Partei doch die Regierung bilden und es nicht zu einer großen Koalition kommen, könnte es doch noch zu Verwerfungen an den Märkten kommen. Das Potenzial für so eine Überraschung sei auf jeden Fall gegeben, denn nach Umfragen seien 20 bis 30 Prozent der Wähler noch unentschlossen.



Grundsätzlich seien die Märkte heute Leid gewohnt. Sei die Europäische Union zu Beginn der europäischen Staatsschuldenkrise noch nicht auf derartige Schocks vorbereitet gewesen, so seien heute geeignetere Mechanismen aufgebaut worden, um diesen entgegenzuwirken. Außerdem kaufe die EZB immer noch im Rahmen des QE-Programms italienische Staatspapiere an und liefere damit eine Unterstützung für den Markt.



Auch das Risiko eines italienischen Ausstiegs aus dem Euro als Folge der Wahl halte der Experte für gering. Auf lange Sicht benötige das Land allerdings Reformen, um das Wachstum wieder in Schwung zu bringen und die Staatsfinanzen endlich solide aufzustellen. Die Bevölkerung klage über zu geringes Wachstum und zu hohe Arbeitslosigkeit. Sollte der Umschwung in Italien nicht gelingen, könnte der Unmut der Bevölkerung weiter anwachsen und ein wirkliches politisches Erdbeben, mit den zu erwartenden Folgen für den Finanzmarkt und die Eurozone, auslösen.



"Politische Börsen haben kurze Beine", so Sascha Werner, Analyst im Asset Management bei Moventum. Börsen würden immer wieder einmal heftig auf politische Verwerfungen reagieren. Gerade die großen und kleinen Krisen im politischen Betrieb seien je nach Stimmungslage der Märkte mal Auslöser für riesige Erregung. Aber manch anderes Mal würden die Wellen versanden, bevor sie sich richtig aufbäumen würden. Trump, Brexit, die Wahlen in Frankreich, den Niederlanden: Sie alle seien zu entscheidenden Ereignissen hochstilisiert worden - und hätten recht bald ihren Schrecken verloren. Das spreche für die alte Weisheit, dass politische Börsen kurze Beine hätten.



Auf eine einzelne Wahl zu schauen sei für Anleger uninteressant. Zumindest in den Industrienationen ändere sich in aller Regel durch Wahlen nichts Entscheidendes. Letztlich würden sie für eine Weile die Volatilität erhöhen, aber das sei für die Märkte nichts Ungewöhnliches. Unerwartet an der Italienwahl sei eigentlich nur, dass sich die Europäer so wenig Gedanken um eines ihrer Gründungsmitglieder machen müssten. Italien habe es trotz aller Turbulenzen in den vergangenen Jahren doch geschafft, sich vom Image des komplett erratischen Staates zu befreien und zu einer gewissen Stabilität zu finden. Das sei die positive Nachricht für die Märkte. (01.03.2018/ac/a/m)







Ratingen (www.aktiencheck.de) - Bei der bevorstehenden Parlamentswahl am 4. März in Italien könnte es eine Mehrheit für europaskeptische Parteien geben oder ein politisches Patt ist denkbar. Nachfolgend geben fünf Experten aus der Finanzbranche ihre Einschätzung zu den bevorstehenden Wahlen und den möglichen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte ab."Am wahrscheinlichsten erscheint ein Wahlausgang, der zu keinen klaren Mehrheiten führt", so Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck Privatbankiers. Entscheidend sei, dass die wirklich euro- bzw. europafeindlichen Kräfte in Italien nicht in Regierungsverantwortung kämen - wozu es kaum kommen dürfte. Umso mehr Einfluss europaskeptische Parteien künftig bekämen, desto schwieriger werde Italiens Verhältnis zur EU werden. Am wahrscheinlichsten erscheine ein Wahlausgang, der zu keinen klaren Mehrheiten führe. Da viele Marktteilnehmer bereits damit rechnen würden, gebe es beispielsweise weniger Absicherungen gegen einen schwächeren Euro als vor der Frankreich-Wahl im Vorjahr. Das Hauptszenario des Experten für die nächsten Monate gehe nicht von mehr politisch bedingten Marktschwankungen aus. Vielmehr dürfte die Unsicherheit über den weiteren Inflations- und Renditetrend an den Anleihemärkten für mehr Volatilität als etwa in der zweiten Jahreshälfte 2017 sorgen."Auf kurze Sicht ist das Aufwärtspotenzial italienischer Staatsanleihen begrenzt", so Claudio Ferrarese, Co-Fondsmanager des Fidelity Flexible Bond Fund bei Fidelity International. Bei den italienischen Parlamentswahlen am 4. März werde es wohl keinen klaren Sieger geben. Das neue Wahlsystem könnte zudem dafür sorgen, dass eine sehr breite Koalition, auch über Parteigrenzen hinweg, gebildet werden müsse. Aus Sicht der Experten sei ein marktfreundlicher Ausgang der Wahl das wahrscheinlichste Szenario. Dabei sei ein Bündnis aus den größten Parteien, also der Demokratischen Partei, der Forza Italia und der Fünf-Sterne-Bewegung, die nächstliegende Variante. Letztere sei mittlerweile einer Beteiligung an einer breiten Koalition weniger abgeneigt, als der Markt zurzeit vermute. Damit sinke auch die Gefahr einer von Populisten geführten Regierung und die Chancen für eine verantwortlichere Lösung im Sinne des Landes steigen.