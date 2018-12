"Waffenstillstand" im Handelsstreit USA-China sorgt für Rückenwind

Wien (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) verbuchte letzte Woche in der Hoffnung auf Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit den stärksten Wochenanstieg in nahezu sieben Jahren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die erzielten Ergebnisse auf dem G20-Meeting (u.a. 90-tägige Verhandlungsfrist ohne weitere Erhöhung der Zollsätze, Details siehe oben) dürften vorerst einmal für weiteren Rückenwind an der Wall Street sorgen, das lasse sich bereits an deutlich höheren Futurespreisen ablesen. Der "Waffenstillstand" im Handelsstreit sorge heute ebenfalls für steigende Notizen beim Ölpreis. Zusätzlich unterstütze hier, dass die kanadische Regierung aufgrund von Pipeline-Kapazitätsengpässen eine Outputdrosselung veranlasst habe. In Asien überstrahle das Tauwetter im Handelsstreit heute die mehrheitlich schwachen PMIs in der Region, wobei naheliegenderweise die chinesischen Leitindices am kräftigsten zulegen können. Auch an Europas Börsen sei von deutlichen Aufschlägen zu Handelsbeginn auszugehen. (03.12.2018/ac/a/m)



