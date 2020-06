Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Einkaufsmanagerindex hat sich im Mai auf 42,1 Punkte verbessert, von 40,7 Punkten im Vormonat, so die Analysten von Postbank Research.



Besonders deutlich sei der Anstieg beim Teilindex für die Produktion gewesen, der um fast elf Punkte zugelegt habe. Dies zeige, dass die Industrie nach dem Zurückfahren der Lockdown-Maßnahmen wieder an Fahrt aufgenommen habe. Vor allem die Pharmaindustrie könnte sich schneller erholt haben als andere Branchen. Der Weg zur 50er-Marke, der Grenze zwischen Kontraktion und Expansion, sei aber noch weit. Offensichtlich gebe es aus Sicht der Unternehmen immer noch Engpässe bei den Lieferketten. Zudem bleibe die Auftragslage sehr gedämpft, worauf das nach wie vor sehr niedrige Niveau des Teilindex von 35 Punkten hindeute.



Unterdessen würden neue Daten zeigen, wie dramatisch der Einbruch der Nachfrage in der Schweiz während der Lockdown-Phase gewesen sei. Danach hätten die Einzelhandelsumsätze im April 19,9 Prozent unter Vorjahresniveau gelegen. Würden die Umsätze im Nahrungsmittelbereich herausgerechnet, habe das Minus sogar bei 40,2 Prozent gelegen. Für größere Bewegungen beim Franken hätten die neuen Daten allerdings nicht gesorgt, da mit einer sehr schwachen Entwicklung gerechnet worden sei. Gegenüber dem Euro habe die eidgenössische Währung zuletzt ohnehin Schwächetendenzen gezeigt, so dass die Sorgenfalten bei der Notenbank etwas kleiner geworden sein dürften. (03.06.2020/ac/a/m)



