Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

20,62 EUR +2,69% (13.03.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

20,94 EUR +4,28% (13.03.2019, 18:10)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von 1,53 Mrd. Euro und beschäftigt über 5.500 Mitarbeiter weltweit. (13.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Am morgigen Donnerstag gewähre "Aktionär"-Hot-Stock Wacker Neuson einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung. Dabei werde der Baumaschinenhersteller auch eine Einschätzung für den Geschäftsverlauf in den kommenden Monaten abgeben. Falle der Ausblick von Vorstand Martin Lehner nicht zu verhalten aus, dann sollte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen und einen erneuten Versuch starten, die 21-Euro-Marke nachhaltig zu überwinden.Aus operativer Sicht dürfte 2018 ein erneutes Rekordjahr für Wacker Neuson gewesen sein. Selbst wenn die Münchner nur das untere Ende ihrer Prognosen erreichen würden, sollte ein EBIT von 150 Millionen Euro und damit der höchste Wert in der Firmengeschichte zu Buche stehen. Vorstand Martin Lehner rechne für das Gesamtjahr mit einem Umsatzplus von 8 bis 11 Prozent - also mit Erlösen zwischen 1,65 Milliarden und 1,7 Milliarden - und einer EBIT-Marge von 9 bis 10 Prozent."Der Aktionär" erwarte sogar noch einen Schnaps mehr. Zudem dürfte sich der positive Trend aus heutiger Sicht im laufenden Jahr fortsetzen. Die Nachfrage in den wichtigsten Zielmärkten Bau- und Landwirtschaft sei weiter intakt, die Auftragsbücher seien gut gefüllt. Das Gros der Umsätze generiere die Gesellschaft in Europa, vor allem mit kleinen Baufahrzeugen und Kompaktmaschinen. Das größte Wachstumspotenzial liege aber in den USA und in Asien. Die Margen in den beiden Regionen lägen noch weit unterhalb von denen in Europa.Anfang Februar habe "Der Aktionär" die Aktie von Wacker Neuson als "Hot-Stock der Woche" vorgestellt. Tenor: "Konjunkturängste und Probleme mit den Zulieferern ließen die Aktie 2018 tief fallen. Diese Übertreibung bietet nun eine ausgezeichnete Einstiegsgelegenheit." Die Aktie habe sich im Anschluss von ihren Tiefstständen lösen können, sei aber am charttechnischen Widerstandsbereich bei 21 Euro wieder nach unten abgeprallt.Das Fazit habe Bestand: Mit der Optimierung der Lieferkette habe Wacker Neuson ein wichtiges Hindernis aus dem Weg geräumt, um die Profitabilität nachhaltig zu steigern. Die Internationalisierung sollte helfen, das Wachstumstempo hoch zu halten. Falle der Ausblick mit den Zahlen für 2018 am morgigen Donnerstag (14. März) nicht zu verhalten aus, dann sollte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Bleiben tief greifende Einschläge an der Konjunkturfront aus, dürfte Wacker Neuson den Börsenwert in den kommenden zwölf Monaten weiter nachhaltig steigern, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link