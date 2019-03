Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (21.03.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson: Der Rebound läuft - AktienanalyseFür Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF)-Aktionäre war 2018 ein Jahr zum Vergessen gewesen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Um mehr als 50 Prozent sei die SDAX-Aktie abgetaucht - wegen Konjunkturängsten und Problemen mit Zulieferern. Doch 2019 habe sich das Blatt gewendet. Bis dato sei es um mehr als 30 Prozent nach oben gegangen. Der steile Abwärtstrend sei damit Geschichte. Für große Erleichterung hätten die Zahlen zum abgelaufenen Jahr gesorgt. Dank dem anhaltenden Wachstum der Bauwirtschaft habe Wacker Neuson 2018 erneut einen Rekordumsatz erzielt. Die Erlöse seien um 11,3 Prozent 1,7 Mrd. Euro gewachsen. Währungseffekte ausgeklammert hätte das Plus sogar 13,3 Prozent betragen.Besonders erfreulich: Durch das höhere Umsatzvolumen und optimierte Kostenstrukturen habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern überproportional um 21,5 Prozent auf 159,7 Mio. Euro zugelegt. Die EBIT-Marge habe sich dadurch um 0,8 Prozentpunkte auf 9,4 Prozent verbessert. Das Plus wäre wohl noch größer ausgefallen, wären da nicht die höheren Materialeinkaufspreise und die Engpässe in der weltweiten Lieferkette gewesen.Auch der Ausblick sei gut angekommen: Die wichtigsten Zielmärkte seien intakt, die Auftragsbücher gut gefüllt. Der Konzern gehe daher davon aus, das profitable Wachstum auch im laufenden Jahr weiter fortsetzen zu können. Konkret peile das Wacker Neuson einen Umsatzanstieg um vier bis acht Prozent auf 1,775 bis 1,85 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge zwischen 9,5 und 10,2 Prozent an - laut Hauck & Aufhäuser ein klares Kaufargument. (Ausgabe 11/2019)Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:21,90 EUR +0,92% (21.03.2019, 10:26)