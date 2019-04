Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (05.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Es laufe bei Wacker Neuson. Die Auftragsbücher bei dem "Hot-Stock der Woche" von Anfang Februar seien bereits gut gefüllt. Doch sie könnten sich in den kommenden Tagen weiter füllen, wenn in München in der kommenden Woche mit der BAUMA die Weltleitmesse für Baumaschinen-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge & Baugeräte stattfinde. Die Aktie habe ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen.Die Story bei Wacker Neuson sei intakt. Vorstand Martin Lehner wolle das profitable Wachstum im Geschäftsjahr 2019 fortsetzen. "Wir haben bereits wichtige Schritte unserer "Strategie 2022" umgesetzt. Dadurch können wir flexibler, effizienter und vor allem kundenorientierter handeln."Das Gros der Umsätze (73%) generiere die Gesellschaft in Europa, vor allem mit kleinen Baufahrzeugen und Kompaktmaschinen. Neben dem robusten Wachstum in der Bauwirtschaft sollte die Gesellschaft auch von der guten Nachfrage nach landwirtschaftlichen Maschinen profitieren. Das größte Potenzial liege aber in den USA und in Asien. Beide Märkte seien immer noch stark auf große und schwere Baumaschinen fokussiert, während die Urbanisierung zunehmend dazu führe, dass Reparaturen in den Städten mit kompakten Baumaschinen ausgeführt würden. In dieser Nische könnten die Münchener in den nächsten Jahren kräftig durchstarten. Die Margen in den beiden Wachstumsregionen lägen noch weit unterhalb von denen in Europa. Alles in allem sollte eine erfolgreiche Internationalisierung daher mit dazu beitragen, den Umsatz bis 2020 auf über zwei Milliarden Euro und die Margen über die angestrebten 11% zu steigern.Zur Erinnerung: Bei einem neuen Rekordumsatz habe Wacker Neuson das EBIT im Vorjahr überproportional verbessert. Auch der viel beachtete Ausblick passe. Für 2019 rechne die Gesellschaft mit einem Umsatzwachstum von 4 bis 8% auf 1,76 bis 1,85 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge dürfte in einer Spanne von 9,5 bis 10,2% liegen, daraus resultiere eine Bandbreite beim EBIT zwischen 167 Millionen und 185 Millionen Euro. "Der Aktionär" halte vorerst an seinen Prognosen fest.Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", spekuliert im Real-Depot vorerst weiter auf dieses Szenario. Die Position liege bereits über 20% im Plus. (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.