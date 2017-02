Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

15,822 EUR +0,11% (03.02.2017, 09:19)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 1,38 Mrd. Euro und beschäftigt über 4.600 Mitarbeiter weltweit. (03.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktie: Größeres Kaufsignal voraus?! ChartanalyseZwischen Mitte 2013 und etwa April 2015 befand sich das Wertpapier von Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) in einem festen Aufwärtstrend und konnte von 9,10 Euro auf 24,93 Euro zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach diesen Verlaufshoch seien die Kursnotierungen binnen Jahresfrist um 60 Prozent in den Keller gerutscht und hätten sich erst wieder um 10,92 Euro stabilisiert. Seither werde eine volatile Konsolidierungsbewegung in einem immer enger werdenden steigenden Dreieck abgespielt, dessen markante Hürde sich auf die Oberseite um 16,00 Euro befinde. Dieses Widerstandsbollwerk sei bereits fünf Mal erfolglos getestet worden - ein Ausbruch darüber sei bisher noch ausgeblieben. Nun aber zeige sich das Wertpapier in den letzten Wochen sehr viel stärker und klopfe in immer kürzeren Abständen an die obere Begrenzung. Im Donnerstagshandel sei ein erneuter Aufwärtsschub gestartet worden und könnte womöglich noch diese Handelswoche zu einem nachhaltigen Kursausbruch darüber verhelfen.Gelinge es Marktteilnehmern noch diese Woche tatsächlich für einen Aufschwung über 16,00 Euro zu sorgen, so dürfte in den nächsten Wochen eine kleine Rally starten und zunächst in den Bereich von 18,38 Euro aufwärts führen. Darüber könnte es sogar bis in den runden Bereich von 20,00 Euro aufwärts gehen und macht ein Long-Investment allemal attraktiv, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:15,765 EUR -0,25% (03.02.2017, 10:34)