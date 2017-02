Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

17,567 EUR +0,03% (28.02.2017, 10:07)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 1,38 Mrd. Euro und beschäftigt über 4.600 Mitarbeiter weltweit. (28.02.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktie: Ausbruch über die 2016'er Hürde gelungen - ChartanalyseEtwas über ein Jahr lang dauerte eine immer enger werdende bullische Konsolidierungsphase in dem Papier der Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) an und wurde auf der Oberseite durch die Hochs aus 2016 bei glatt 16,00 Euro begrenzt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mitte dieses Monats sei es schließlich gelungen mit einem dynamischen Kursausbruch darüber ein Kaufsignal per Wochenschlusskurs aufzustellen und im den Bereich von grob 18,00 Euro vorzudringen. Dennoch habe der Wert noch nicht sein endgültiges Ziel erreicht, sei aber auf einem guten Weg dahin. Stops seien entsprechend nachzuziehen!Der feste Wochenauftakt bei der Wacker Neuson-Aktie könnte noch innerhalb der kommenden Tage weitere Kursgewinne bis zum favorisierten Kursziel von 18,38 Euro bereithalten, allerdings lohnt ein frischer Long-Einstieg auf aktuellem Niveau nur bedingt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.02.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:17,645 EUR +0,57% (28.02.2017, 09:57)