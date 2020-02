Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (18.02.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Kursverfall seit Januar 2018 arbeite die Wacker Chemie-Aktie inzwischen an einer Stabilisierung auf Basis des 2016er-Tiefs bei 58,20 EUR. Aus charttechnischer Sicht spiegele sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation wider. Der Sprung über die Nackenlinie der unteren Umkehr (akt. bei 71,17 EUR) nähre aktuell die Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende. Schließlich lasse sich das rechnerische Anschlusspotenzial im Erfolgsfall auf rund 15 EUR taxieren. Im Umkehrschluss führe dies zu einem kalkulatorischen Kursziel im Bereich von rund 86 EUR, welches sehr gut mit diversen Hoch- und Tiefpunkten sowie dem 23,6%-Retracement der gesamten Korrektur der letzten beiden Jahre (85,93 EUR) harmoniere. Der diskutierte Stimmungswandel schlage sich auch bei den quantitativen Indikatoren nieder. So sei der MACD wieder "long" positioniert - nachdem der Trendfolger zuvor bereits positive Divergenzen ausgebildet habe. Im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) liege zudem eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 67,36 EUR) gelte es indes in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:71,74 EUR +0,62% (17.02.2020, 17:35)