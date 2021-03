Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.700 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,93 Mrd. Euro (2019). Wacker Chemie verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 23 technische Kompetenzzentren und 51 Vertriebsbüros. (24.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Im Jahr 2020 sei der Umsatz um 5% auf EUR 4,692 Mrd. zurückgegangen. Der Corona-bedingte Einbruch des zweiten Quartals habe in der zweiten Jahreshälfte nur teilweise wieder aufgeholt werden können. Das EBITDA sei um 15% auf EUR 666,3 Mio. gesunken. Die EBITDA-Marge habe sich entsprechend von 15,9% auf 14,2% verringert. Im Vorjahresergebnis sei jedoch ein Sonderertrag von EUR 112,5 Mio. aus Versicherungsleistungen enthalten. Bereinigt um diesen Effekt habe sich ein Rückgang um nur 1% ergeben.Nachdem für das Vorjahr als Folge von Wertberichtigungen von EUR 760 Mio. auf das Anlagevermögen des Geschäftsbereichs Wacker Polysilicon nach Steuern und Anteilen Dritter ein Verlust von EUR 642,6 Mio. habe ausgewiesen werden müssen, habe für 2020 ein Nachsteuerergebnis von EUR 189,2 Mio. gezeigt werden können. Die Dividende solle auf EUR 2,00 (Vj.: EUR 0,50) je Aktie angehoben werden (HV am 12. Mai).Wacker Chemie habe als Folge der Corona-Pandemie in Q2 einen empfindlichen Einbruch des Geschäfts erlitten, habe aber in der zweiten Jahreshälfte 2020 einen Teil davon wieder aufholen können. In das Jahr 2021 sei man gut gestartet und voller Zuversicht, dass Umsatz und Ergebnis ganzjährig deutlich gesteigert werden könnten. Ein erheblicher Mittelzufluss von EUR 1,3 Mrd. und ein hoher EBITDA-Beitrag von EUR 780 Mio. winke bei dem für das zweite Halbjahr erwarteten Verkauf der noch gehaltenen Siltronic-Beteiligung. Die günstigen Aussichten seien aber bereits zu erheblichen Teilen im Kurs der Aktie eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Wacker Chemie AG": Keine vorhanden.