Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

66,10 EUR -1,08% (28.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

65,60 EUR -0,15% (29.08.2019, 09:01)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (29.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ein.Trotz eines Sonderertrags und einigermaßen stabiler Umsätze habe der Spezialchemiekonzern in Q2 wie bereits im Vorquartal einen empfindlichen Ergebniseinbruch verzeichnet. Vor allem das anhaltend schwierige Marktumfeld für Solarsilicium habe belastet. Zwar sei der Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt worden, die Ergebnisprognose aber dahingehend modifiziert, dass wahrscheinlich eher der untere Rand der Zielspanne erreicht werde. Sollte eine konjunkturelle Belebung bis zum Jahresende ausbleiben, werde aber auch das nicht einfach werden. Strauß habe seine Prognosen überarbeitet und das Kursziel für die Aktie von Wacker Chemie deutlich von EUR 84,00 auf EUR 61,00 gesenkt.Unser Rating lautet weiter "halten", so Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB. Aufgrund einer Anpassung seines Coverage-Universums beende der Analyst ab sofort die Coverage der Wacker Chemie-Aktie. Er werde diese nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 29.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Wacker Chemie AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: