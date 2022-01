Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (20.01.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Wieder nach oben gedreht - AktienanalyseOmikron und abrupt gefallene Preise für Polysilizium haben die Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) Ende vergangenen Jahres kräftig abrutschen lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Inzwischen jedoch habe der Kurs wieder kräftig angezogen - seit Anfang Januar um knapp elf Prozent. Dabei sei auch die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert worden. Für den entscheidenden Schub hätten die Vorab-Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr gesorgt. Demnach habe das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit rund 1,5 Mrd. Euro mehr als das Zweifache des 2020er-Wertes erreicht. Damit habe das Management sowohl die eigenen Ziele (1,2 bis 1,4 Mrd. Euro) als auch die Schätzungen der Analysten (1,37 Mrd. Euro) übertroffen.Der Umsatz sei ebenfalls stärker gestiegen als gedacht. Im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 sei er um fast ein Drittel auf etwa 6,2 Mrd. Euro nach oben geschnellt; erwartet habe Wacker lediglich sechs Mrd. Euro. Damit starte der Konzern aus einer starken Position heraus ins neue Jahr, habe Geoff Haire von der UBS das Zahlenwerk kommentiert. Vor allem der Bauboom und die voranschreitende Digitalisierung in vielen Teilen der Welt beflügle Wacker. Das hochreine Polysilizium des Konzerns stecke "in fast jedem zweiten Computerchip, der weltweit verbaut wird", wie Konzernchef Christian Hartel bereits im vergangenen Jahr betont habe. Preiserhöhungen und Sicherungsgeschäfte halfen zudem, deutlich gestiegene Aufwendungen für Rohstoffe, Transporte und Energie sowie Währungseffekte abzufedern, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2022)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:141,90 EUR -3,37% (20.01.2022, 11:22)