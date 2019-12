Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

68,38 EUR +1,51% (20.12.2019, 09:59)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (20.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.In den letzten Jahren hätten die Experten die Aktie von Wacker Chemie oftmals nahe den "Tiefs" zum Kauf empfohlen, die danach in eine starke Rally gemündet sei. Im Sommer 2019 sei erneut eine Kaufempfehlung erfolgt. Allerdings habe das Papier dieses Mal nicht mehr durchstarteten wollen. CEO Rudolf Staudigl werde in 2019 einen immensen Verlust ausweisen. Hintergrund dafür seien Abschreibungen auf Produktionsanlagen zur Herstellung von polykristallinem Reinstsilicium. Die Preise für Polysilicium würden sich einfach nicht erholen. Hintergrund seien hohe Überkapazitäten, die von chinesischen Herstellern aufgebaut worden seien. Hier würden die Alarmzeichen klingeln. Man sollte davon ausgehen, dass sich deswegen die Preise auch nicht mehr so schnell erholen würden. Staudigl habe hier vor gar nicht so langer Zeit Milliarden investiert.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die Turnaround-Spekulation zu beenden und empfehlen die Wacker Chemie-Aktie zum Verkauf. (Analyse von 20.12.2019)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:68,42 EUR +1,30% (20.12.2019, 09:48)