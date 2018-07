Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

122,80 EUR +1,45% (30.07.2018, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

122,90 EUR +1,78% (30.07.2018, 16:19)



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (30.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 140 auf 130 Euro.Die Hoffnung auf eine Anhebung der Guidance für 2018 się trotz ansprechender Halbjahreszahlen enttäuscht worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dennoch habe sich der Vorstand optimistisch gezeigt, dass die Ergebnisprognose übertroffen werden könne, sofern es nicht zu einem Konjunktureinbruch komme. Eine Unsicherheitskomponente würden sicherlich die Eingriffe der chinesischen Regierung in den heimischen Solarmarkt darstellen, deren Auswirkungen auf das Geschäft von Wacker Chemie noch nicht zu überschauen seien. Strauß habe leichte Anpassungen an seinen Schätzungen und am Kursziel vorgenommen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 140 auf 130 Euro reduziert. (Analyse vom 30.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Wacker Chemie AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: