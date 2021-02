Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

122,60 EUR -0,12% (02.02.2021, 11:38)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

123,45 EUR +0,53% (02.02.2021, 11:52)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.700 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,93 Mrd. Euro (2019). Wacker Chemie verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 23 technische Kompetenzzentren und 51 Vertriebsbüros. (02.02.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 104 Euro auf 128 Euro.Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020 hätten (teilweise deutlich) über den Erwartungen gelegen (u.a. Umsatz: -5% auf 4,69 (Vj.: 4,93; Analystenerwartung: 4,60; Marktkonsens: 4,65) Mrd. Euro; EBITDA: -15% auf 665 (Vj.: 783; Analystenerwartung: 574; Marktkonsens: 641) Mio. Euro; Nachsteuerergebnis: +200 (Vj.: -630; Analystenerwartung: +146; Marktkonsens: +161) Mio. Euro). Aus den Gesamtjahres-Eckdaten ergebe sich für das Q4/2020 deutliche Umsatz-, Ergebnis- und Margenverbesserungen, insbesondere getragen vom Bereich Polysilicon, der von einer Erholung des PV-Marktes profitiert habe. Die Nettofinanzverschuldung habe im Verlauf des Q4 nochmals deutlich reduziert werden können (per 31.12.2020: 70 (30.09.2020: 309; 31.12.2019: 714) Mio. Euro). Damit liege der dynamische Verschuldungsgrad per 31.12.2020 (0,1) unter der Zielspanne von 0,5 bis 1,0, was den Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhe.Zudem sollte Wacker Chemie nach Erachten des Analysten von der erfolgten weiteren Angebotserhöhung seitens Global Wafers für Siltronic (145,00 (zuvor: 140,00; ursprünglich: 125,00) Euro je Siltronic-Aktie in bar) profitieren (Verkaufspreis für Wacker Chemie: 1,34 (ursprünglich: 1,16) Mrd. Euro; zum Vergleich Buchwert der Siltronic-Beteiligung per 31.12.2019: 592 Mio. Euro). Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020e: 3,79 (alt: 2,70) Euro; EPS 2021e: 16,63 (alt: 4,89) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Wacker Chemie-Aktie (3 Monate: +45% wegen PV-Markt-Erholung und Siltronic-Übernahmeangebot). (Analyse vom 02.02.2021)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: