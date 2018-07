Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

121,25 EUR +3,90% (26.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

120,70 EUR +2,03% (26.07.2018, 20:32)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (26.07.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Erkan Aycicek von der LBBW:Erkan Aycicek, Analyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF), senkt aber das Kursziel von 160 EUR auf 150 EUR.EBITDA im Rahmen der Analystenerwartungen: Der Umsatz habe in Q2 1,33 Mrd. EUR betragen, was einem Anstieg von 9,2% ggü. Vorjahr entsprochen habe. Beim EBITDA habe der Zuwachs 2,8% ggü. dem Vorjahr auf 260,5 Mio. EUR betragen. Maßgeblich für die Steigerung seien bessere Preise für Chemieprodukte und das höhere Ergebnis aus der Beteiligung an Siltronic gewesen.Weiterhin gutes Ergebnismomentum im Chemiebereich: Der Umsatz habe in Q2 1,05 Mrd. EUR betragen. Das EBITDA sei in Q2 ggü. Vorjahr um 17,7% auf 214,6 Mio. EUR gestiegen. Dabei habe man insbesondere vom Silicones-Bereich mit einem EBITDA-Anstieg von 59,4% auf 176,6 Mio. EUR in Q2 profitiert. Somit sei die Marge um 6,8%punkte auf 27% gestiegen. Dagegen habe der Bereich Polymers einen Rückgang von 47,8% auf 32,6 Mio. EUR verzeichnen müssen, verursacht durch höhere Rohstoffpreise.Ramp-up-Kosten würden Margen im Polysilicon-Bereich belasten: Der Umsatz habe sich in Q2 auf 242,1 Mio. EUR belaufen (Q2'17: 246,7 Mio. EUR). Das EBITDA sei ggü dem Vorjahr um 45,2% auf 39,1 Mio. EUR gesunken. Als Hauptgrund für die Margenschwäche würden die Hochlaufkosten (LBBWe: 15-20 Mio. EUR) am Standort Charleston angeführt. Zudem sei noch keine Versicherungsleistung im gesamten 1. Halbjahr für die Betriebsunterbrechung in Charleston verbucht worden.Die Bewertung der Aktie erfolge auf Basis des Sum-of-the-parts (SOTP)-Modells für 2018 und 2019. Der Analyst weise darauf hin, dass die weitere Aktienkursentwicklung auch von der weiteren Entwicklung der globalen PV-Nachfrage und den jeweiligen Rohstoffpreisen abhängig sei.Erkan Aycicek, Analyst der LBBW, bestätigt das "kaufen"-Rating für die Wacker Chemie-Aktie. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link