Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (06.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Der Konzern habe infolge der Überkapazitäten für Polysilicium für die Solarindustrie (ausbleibende Preiserholung) eine außerplanmäßige Abschreibung (Wertberichtigung) in der Größenordnung von 750 Mio. Euro angekündigt, die im Zahlenwerk für das Q4/2019 enthalten sein werde. Daraus ergebe sich auch, dass die Guidance für das laufende Geschäftsjahr für das Nettoergebnis gekappt worden sei. Demnach werde nun ein Nettoergebnis (nach wie vor ohne Berücksichtigung der in Q3/2019 erhaltenen Versicherungsleistung (Sonderertrag) in Höhe von 112,5 Mio. Euro) in der Größenordnung von etwa -750 Mio. Euro prognostiziert. Bisher sei Wacker Chemie von einem leicht positiven Nettoergebnis in 2019 ausgegangen. Es sei nicht die erste Gewinnwarnung von Wacker Chemie für das laufende Geschäftsjahr.Der Titel habe schon im Vorfeld der Gewinnwarnung unter Abgabedruck gestanden (seit der letzten Kommentierung des Analysten vom 28.10. bis Schlusskurs vom 04.12.: -12%). Daher halte sich die Kursreaktion auf die Gewinnwarnung (gestern und heute) nach Erachten des Analysten in Grenzen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Wacker Chemie-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 73,00 Euro auf 65,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 06.12.2019)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: