Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.700 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,93 Mrd. Euro (2019). Wacker Chemie verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 23 technische Kompetenzzentren und 51 Vertriebsbüros. (30.07.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Hoffnung auf steigende Polysilizium-Preise macht der Aktie kräftig Beine - AktienanalyseDie Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) hat in der vergangenen Woche einen gewaltigen Satz nach oben gemacht - auf den höchsten Stand seit April 2019, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Hintergrund seien Berichte über eine Explosion in einer Polysilizium-Fabrik des chinesischen Rivalen GCL Poly, einem der weltweit größten Anbieter des Solarindustrie-Grundstoffs, gewesen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen gemeldet habe, könnte es aufgrund der Beschädigungen durch die Explosion zu einem längeren Produktionsausfall kommen. Damit werde der Markt für den für Sonnenkollektoren wichtigen Rohstoff enger, so Berenberg-Analyst Sebastian Bray. Das spiele Wacker Chemie natürlich in die Karten: Jeder Dollar pro Kilo mehr brächte für das Segment etwa 75 Mio. Euro zusätzlich beim operativen Ergebnis, habe ein Marktteilnehmer vorgerechnet.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe daher das Kursziel für die Aktie kräftig von 71 auf 90 Euro (aktuell: 79,16 Euro) angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Samuel Perry habe seine Ergebnisschätzungen für den Spezialchemiekonzern deutlich überarbeitet und sie nach oben gesetzt. Abgesehen von dem kräftigen kurzfristigen Preisauftrieb für Polysilizium bleibe er aber strukturell vorsichtig gestimmt mit Blick auf die Kostenkurve von Wacker und ob Kosteneinsparungen mögliche künftige Preisrückgänge neutralisieren könnten. Eine gewisse Portion Vorsicht bei Neu-Investments in die gut gelaufene Aktie könne daher sicher nicht schaden. (Ausgabe 30/2020)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:77,62 EUR -2,24% (30.07.2020, 10:33)