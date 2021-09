Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (30.09.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Erneut optimistischer - AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) profitiert weiter von hohen Polysiliciumpreisen und einer sehr starken Nachfrage in seinen Chemiebereichen - und hat deshalb die Messlatte für das laufende Jahr noch einmal ein Stück höher gelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz solle von 4,7 Mrd. Euro im Vorjahr nun auf rund 6,0 Mrd. Euro steigen. Zuvor seien rund 5,5 Mrd. Euro erwartet worden. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen peile das Unternehmen 1,2 bis 1,4 Mrd. Euro an, nachdem bisher maximal 1,1 Mrd. Euro auf dem Zettel gestanden hätten. Der Mitteilung zufolge würden zwar höhere Rohstoffpreise und ungünstige Währungseffekte das Ergebnis mit insgesamt mehr 300 Mio. Euro belasten. Dies sei in den Prognosen jedoch bereits berücksichtigt. Wacker Chemie habe außerdem einen kleinen Vorgeschmack auf das dritte Quartal gegeben: Der Umsatz solle in der Größenordnung von 1,6 Mrd. Euro liegen, das operative Ergebnis etwa 400 Mio. Euro erreichen.Das sei nicht nur am Parkett gut angekommen: Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis 2021 liege zwar unter ihrer Schätzung und auch etwas unter dem Marktkonsens, habe Eleanor Seddon von der UBS die Prognoseanhebung zusammengefasst. Das für das dritte Quartal avisierte EBITDA liege aber über den Markterwartungen. Sie habe daher die Einstufung für Wacker Chemie auf "buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen (aktuell: 159,70 Euro) - Seddon sei damit die optimistischste der Experten, die sich zuletzt geäußert hätten. Aber auch andere Analysten würden angesichts der derzeit starken Trends inzwischen glauben, dass die Aktie trotz der bereits starken Kursentwicklung in diesem Jahr noch Luft nach oben habe. (Ausgabe 38/2021)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:160,60 EUR +1,52% (30.09.2021, 10:20)