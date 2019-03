Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

76,48 EUR -0,31% (28.03.2019, 17:06)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

76,52 EUR -0,44% (28.03.2019, 17:21)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (28.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Erholung ist schon wieder vorbei - AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) hat seine Aktionäre auf einen "deutlichen" Ergebnisrückgang in den ersten drei Monaten eingestimmt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Als Gründe habe der Vorstand Preisrückgänge bei Standardprodukten, steigende Energiekosten und nicht zuletzt die niedrigeren Preise für Polysilizium genannt. Trotz eines Absatzplus sei der Umsatz in diesem Bereich daher in den ersten zwei Monaten 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gefallen. Und daran dürfte sich so schnell nichts ändern: Zwar solle der Umsatz 2019 im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, beim EBITDA rechne der Konzern aber unverändert mit einem Rückgang um zehn bis 20 Prozent. Auch der Überschuss solle deutlich unter dem Vorjahreswert liegen. "2019 wird aus heutiger Sicht kein einfaches Jahr werden", habe Konzernchef Rudolf Staudigl gesagt. "In den Chemiebereichen sind wir zuversichtlich, dass wir mit unseren hervorragenden Produkten unseren Wachstumskurs weiter fortsetzen. Andererseits dämpfen Überkapazitäten für Solarsilizium in China die Ergebnisentwicklung."Zusätzlich Öl ins Feuer habe die britische Großbank HSBC gegossen, die die Aktie mit Blick auf die chinesische Konkurrenz und das Überangebot am Markt von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 85 Euro zusammengestrichen habe. Die zaghafte Erholung seit Jahresbeginn habe sich damit als Strohfeuer entpuppt.Bis auf Weiteres sind Anleger daher derzeit besser auf der Shortseite aufgehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2019)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: