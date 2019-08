Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

66,18 EUR +0,12% (05.08.2019, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

66,04 EUR -0,09% (05.08.2019, 16:10)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (05.08.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Das Q2-Zahlenwerk sei äußerst durchwachsen ausgefallen. Im Gegensatz zum Q1 habe Wacker Chemie trotz nachlassenden Preisdrucks nun einen Umsatzrückgang ausweisen müssen, weil keine nennenswerten Impulse mehr von der Absatzseite hergerührt hätten. Trotz eines Sonderertrags habe der Konzern Ergebniseinbrüche ausweisen müssen. Neben POLYSILICON sei nun auch der Bereich SILICONES hierfür verantwortlich gewesen. Insgesamt habe sich die Qualität des Zahlenwerks im Vergleich zu Q1 verschlechtert.Der Ausblick für 2019 (keine Versicherungsleistungen berücksichtigt), sei teilweise angepasst worden. Ergebnisseitig sei eine Präzisierung und damit gleichzeitig eine Senkung erfolgt (EBITDA nun am unteren Ende der bisherigen Spanne (-20% bis -10% y/y)). Zur Halbzeit (EBITDA: -32% y/y) weise der Konzern hier Rückstand auf. Aber in Q3-Q4 sollte Wacker Chemie nach Ansicht des Analysten zunehmend von Basiseffekten profitieren. Seine Erwartungen (würden nach wie vor Versicherungsleistungen enthalten) habe der Analyst gekappt (u.a. EPS 2019e: 3,63 (alt: 4,67) Euro; EPS 2020e: 3,00 (alt: 4,72) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Wacker Chemie-Aktie von "verkaufen" auf "halten" herauf. Das Kursziel werde von 80,00 Euro auf 69,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 05.08.2019)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: