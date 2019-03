Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

87,08 EUR +0,07% (19.03.2019, 14:48)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

87,08 EUR -0,23% (19.03.2019, 15:10)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (19.03.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Das Unternehmen habe bereits im Januar Eckdaten für 2018 veröffentlicht und bei dieser Gelegenheit eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Daher habe sich jetzt die Überraschung bei der Bekanntgabe der detaillierten Geschäftszahlen, die den vorab gemeldeten Daten entsprochen hätten, in Grenzen gehalten. Auch ein enttäuschender Ausblick für 2019 sei bereits vor Kurzem kommuniziert worden und habe für deutliche Kursabschläge bei der Aktie gesorgt. Eine negative Kursreaktion sei daher nun ausgeblieben. Der Analyst habe seine Schätzungen aktualisiert und das Kursziel entsprechend angepasst.Die Empfehlung für die Wacker Chemie-Aktie lautet weiter "halten", so Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB. Das Kursziel sei von 96,00 auf 92,00 EUR gesenkt worden. (Analyse vom 19.03.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Wacker Chemie AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: