Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

149,15 EUR +4,92% (15.03.2022, 10:47)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

149,70 EUR +5,39% (15.03.2022, 10:59)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (15.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern hebe nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr die Dividende kräftig an. Mit 8,00 Euro/Aktie sollten die Aktionäre eine viermal höhere Ausschüttung bekommen als im vergangenen Jahr, wie Wacker Chemie am Dienstag in München mitgeteilt habe. Das sei ein neuer Höchstwert und mehr als von Analysten im Mittel erwartet.Im vergangenen Jahr habe Wacker Chemie u.a. vom Bauboom und der voranschreitenden Digitalisierung in vielen Teilen der Welt profitiert. Das hochreine Polysilizium des Konzerns werde für Computerchips, aber auch Solaranlagen gebraucht. Gleichzeitig verleihe der Bauboom dem Geschäft mit Polymeren Schwung. Diese ganz unterschiedlich ausgeprägten chemischen Verbindungen würden unter anderem als Basis für Klebstoffe dienen, beigemengt würden sie aber auch Bodenbelägen, Farben oder Beton. Der Konzernüberschuss habe sich daher auf 828 Mio. Euro vervielfacht.Die Baader Bank habe das Rating für die Wacker Chemie-Aktie nach den Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die endgültigen Resultate des Chemiekonzerns seien noch stärker als die bereits bekannten Eckdaten, habe Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Die Dividende sei höher als gedacht. Zudem liege der Gewinnausblick für 2022 in der Mitte der Spanne über der durchschnittlichen Markterwartung.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link