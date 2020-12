Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

114,75 EUR +0,97% (17.12.2020, 13:29)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.700 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,93 Mrd. Euro (2019). Wacker Chemie verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 23 technische Kompetenzzentren und 51 Vertriebsbüros. (17.12.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) auf.Der Münchner Konzern habe mit den Geschäftszahlen für das dritte Quartal Corona-bedingt unter den Werten des entsprechenden Vorjahreszeitraums gelegen, habe jedoch die besonders stark von der Corona-Krise gezeichneten Kennziffern des Vorquartals deutlich übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ganzjährig werde der Rückstand gegenüber dem Vorjahr nicht mehr aufzuholen sein. Positiv zu werten sei die Produktionsvereinbarung mit CureVac für einen COVID-19-Impfstoffkandidaten. Die Abgabe der verbliebenen Beteiligung an Siltronic bringe Wacker Chemie einen Erlös von rechnerisch gut 1,1 Mrd. Euro und verringere die Anfälligkeit für zyklische Schwankungen des Wafer-Marktes.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Wacker Chemie-Aktie mit der Empfehlung "halten" und dem Kursziel von 104 Euro auf. (Analyse vom 17.12.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Wacker Chemie AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: