Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

87,64 EUR +10,85% (01.11.2018, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

87,58 EUR +10,53% (01.11.2018, 16:56)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (01.11.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF), senkt aber das Kursziel von 130 auf 108 Euro.Der Münchener Konzern habe schwache Zahlen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung in Q3 gemeldet und damit die Markterwartungen verfehlt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl der Vorstand den Ausblick für das Gesamtjahr 2018 bestätigt habe, seien von den meisten Analysten auch die zuvor recht optimistischen Schätzungen nach unten korrigiert worden. Strauß sei bisher vorsichtiger gewesen und habe daher moderateren Anpassungsbedarf bei seinen Planungen und seinem Kursziel für die Wacker Chemie-Aktie.Da er davon ausgeht, dass einige der zuletzt wirksamen Belastungen vorübergehender Natur sind und die mittelfristigen Perspektiven für die Nachfrage nach Solarsilicium gut bleiben, stuft Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, die Wacker Chemie-Aktie nun - auch im Einklang mit der Ratingsystematik - von "halten" auf "kaufen" herauf. Das Kursziel wird von 130 auf 108 Euro reduziert. (Analyse vom 01.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Wacker Chemie AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: