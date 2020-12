Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.700 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,93 Mrd. Euro (2019). Wacker Chemie verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 23 technische Kompetenzzentren und 51 Vertriebsbüros. (30.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Wacker Chemie befinde sich eigenen Angaben zufolge in fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden Verhandlungen mit GlobalWafers über die Veräußerung der gesamten Siltronic-Beteiligung (Wacker Chemie sei gegenwärtig mit 30,8% größter Einzelaktionär von Siltronic). Der Verkauf würde im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots von GlobalWafers an die Siltronic-Aktionäre (Angebotspreis: 125,00 (Xetra-Schlusskurs vom 27.11.2020: 113,55) Euro je Siltronic-Aktie) erfolgen. Damit würde Wacker Chemie im Zuge der Siltronic-Transaktion einen Verkaufspreis vor Steuern (30,8% = 9,25 Mio. Siltronic-Aktien) von 1.156 Mio. Euro generieren. Zudem liege der Verkaufspreis deutlich über dem Buchwert der Beteiligung (per 31.12.2019: 592 Mio. Euro) in der Wacker Chemie-Bilanz.Die Siltronic-Beteiligung habe im Geschäftsjahr 2019 einen Ergebnisbeitrag zum EBITDA des Wacker Chemie-Konzerns (783,4 (Vj.: 930,0) Mio. Euro) von 51,4 (Vj. 99,9) Mio. Euro geliefert. Der Analyst werte den wahrscheinlichen Verkauf der Siltronic-Beteiligung positiv (attraktive Konditionen) für Wacker Chemie. Zudem würden die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen. Der Analyst habe daher seine Prognosen (Siltronic-Transaktion nicht berücksichtigt) erhöht (u.a. EPS 2020e: 2,70 (alt: 2,65) Euro; DPS 2020e: 1,00 (alt: 0,55) Euro; EPS 2021e: 4,89 (alt: 4,20) Euro; DPS 2021e: 2,00 (alt: 1,65) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Wacker Chemie-Aktie (ein Monat: +23%) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 85,00 auf 104,00 Euro erhöht. (Analyse vom 30.11.2020)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: